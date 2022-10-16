В Металлургическом районе Челябинска сошел с рельсов трамвай

Очевидцы говорят, что дело в неисправном стрелочном механизме. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com

В Металлургическом районе Челябинска на остановке «Заводоуправление» сошел с рельсов трамвай – вагон развернуло настолько сильно, что он перекрыл пути в оба направления.

— Трамвай сошел из-за неисправности стрелочного механизма, — сообщают очевидцы в группе Подслушано ЧМЗ (Official).

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com

Как пишут в группе «Челябинский транспорт» закрыто движение трамваев на ЧМК, Копровый, ЦХП, движение организовано на Коксохим.

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