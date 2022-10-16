Испугались, что на них «повесят» кредит: три жительницы Челябинской области отдали мошенникам четыре миллиона рублей

Пострадавшим звонили по телефону якобы сотрудники банков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не стала оформлять на себя кредит, но деньги со своих счетов перевела. Телефонные мошенники в очередной раз обманули жителей Южного Урала. Жертвами стали три женщины из Челябинска, Чебаркуля и Магнитогорска, которые поверили «сотрудникам банка». Все три клюнули на известную уловку – перевод денег на «безопасный счет».

25-летнюю жительницу Чебаркуля и 36-летнюю челябинку напугали, что на них собираются оформить кредит. Лжебанкир убедил их самостоятельно оформить заем и перевести на «безопасный счет». В итоге женщины лишились 550 и 600 тысяч рублей. А вот 59-летняя жительница Чебаркуля не стала на себя оформлять кредит, но все-таки перевела им свои сбережения в 2,5 млн рублей.

— Далее злоумышленники еще несколько раз звонили женщине, убеждая взять кредит в размере 600 тысяч рублей, но вместо этого она обратилась в полицию, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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