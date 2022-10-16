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Происшествия16 октября 2022 8:19

Испугались, что на них «повесят» кредит: три жительницы Челябинской области отдали мошенникам четыре миллиона рублей

Деньги они перевели на «безопасные счета»
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Пострадавшим звонили по телефону якобы сотрудники банков.

Пострадавшим звонили по телефону якобы сотрудники банков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не стала оформлять на себя кредит, но деньги со своих счетов перевела. Телефонные мошенники в очередной раз обманули жителей Южного Урала. Жертвами стали три женщины из Челябинска, Чебаркуля и Магнитогорска, которые поверили «сотрудникам банка». Все три клюнули на известную уловку – перевод денег на «безопасный счет».

25-летнюю жительницу Чебаркуля и 36-летнюю челябинку напугали, что на них собираются оформить кредит. Лжебанкир убедил их самостоятельно оформить заем и перевести на «безопасный счет». В итоге женщины лишились 550 и 600 тысяч рублей. А вот 59-летняя жительница Чебаркуля не стала на себя оформлять кредит, но все-таки перевела им свои сбережения в 2,5 млн рублей.

— Далее злоумышленники еще несколько раз звонили женщине, убеждая взять кредит в размере 600 тысяч рублей, но вместо этого она обратилась в полицию, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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