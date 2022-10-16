Покусал ребенка и загрыз нескольких собак: в Челябинской области ищут хозяина агрессивного алабая

Бульдога Барни после нападения алабая спасти не удалось. Фото: Наталья Киршина, Анна Кондрашина/vk.com

В Челябинской области алабай покусал ребенка и загрыз нескольких собак. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, ребенок находится в больнице, а сотрудники разыскивают хозяина собаки.

Агрессивный алабай «отметился» в разных местах. В начале октября в сквере на улице Красного Урала он напал на французского бульдога Барни. Его хозяйка Наталья Киршина хоть и пыталась спасти малыша – от полученных ран он умер. Как она пишет на своей странице, раньше это же алабай напал на шпица, но его удалось спасти. В СМИ сообщают, что после этого за город большую собаку забрал неравнодушный мужчина – он рассчитывал найти хозяина. Но в итоге пес напал на ребенка в Лазурном Красноармейского района, когда она выгуливала своего пса.

Фото: скрин видео SHOT/t.me

— В Лазурном оказался травмирован ребенок, который был доставлен в больницу. В происшествиях разбираются сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — В ОМВД России по Красноармейскому району ведется проверка в рамках возбужденного административного производства, устанавливается хозяин собаки.

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