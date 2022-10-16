На Северо-Западе Челябинска столкнулись LADA и скорая, есть пострадавшие

Помощь понадобилась пассажирке скорой. Фото: ГИБДД Челябинска

Сегодня, 16 октября, в 12:58 на перекрестке проспекта Победы и Чичерина столкнулись LADA Калина и машина скорой помощи. Как сообщили в ГИБДД города, спецавтомобиль ехал по Победе и проезжал перекресток на красный со включенной световой и звуковой сигнализацией.

Скорая ехала со включенными спецсигналами. Фото: ГИБДД Челябинска

— В машине скорой помощи находился пациент, которого везли в больницу, — уточнили в ГИБДД. – В результате столкновения медицинская помощь потребовалась 65-летней пассажирке, которая сопровождала больного.

Фото: ГИБДД Челябинска

В ГИБДД попросили водителей быть внимательнее и предоставлять преимущество автомобилям экстренных служб с включенными спецсигналами.

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