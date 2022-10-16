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Происшествия16 октября 2022 11:38

В пожаре в челябинской многоэтажке погиб мужчина

В квартире на втором этаже горели вещи
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Огонь быстро локализовали. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь быстро локализовали. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 16 октября, на улице Кирова произошел пожар в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место после сообщения о задымлении, в помещении они обнаружили погибшего мужчину.

— В квартиру пожарные проникли по трехколенной лестнице. Горели вещи на площади три квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Распространение огня остановлено, открытое горение ликвидировано.

Что стало причиной пожара, будут выяснять дознаватели.

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