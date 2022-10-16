«Трактор» в Челябинске выиграл у казанского «Ак Барса»

«Трактор» в Челябинске переиграл «Ак Барс» — 5:2. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 16 октября в Челябинске «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ встречался с казанским «Ак Барсом».

После второго периода челябинцы уверенно вышли вперед, забросив четыре шайбы и пропустив одну — 4:1. Голы на свой счет записали Антон Бурдасов, Тиэму Пулккинен, Сергей Телегин и Кирилл Капустин. В третьем отрезке матча команды обменялись голами. У «Трактора» дублем отметился Антон Бурдасов. Итог - 5:2 в пользу черно-белых.

Следующий поединок «Трактор» также проведет в Челябинске — 19 октября с омским «Авангардом»

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