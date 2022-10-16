Лучше Москвы и Питера: челябинцы завоевали пять золотых медалей на чемпионате и первенстве России по кроссу

Команда Челябинской области триумфально выступила на первенстве России в Оренбурге. Фото: Федерации легкой атлетики Челябинской области

В Оренбурге прошли чемпионат и первенство России по кроссу (от 3 до 10 км). Команда легкоатлетов Челябинской области добилась триумфального успеха. На счету южноуральцев пять золотых, три серебряных и бронзовая награда!

Никита Павлов и Анна Минуллина одержали победы в возрастной группе до 20 лет, Антон Турубанов стал лучшим среди 18-летних спортсменов, Арина Кострикова, Анастасия Садыкова и Сусанна Хажиева заняли весь пьедестал почета в возрастной группе U18. Екатерина Дорожкова (до 23 лет) завоевала серебро.

Копилка сборной команды Челябинской области пополнилась еще двумя медалями и в смешанных эстафетных забегах (до 20 лет). Южноуральцы сумели занять первое и второе места.

По числу медалей челябинцы опередили сильные команды Москвы и Санкт-Петербурга.

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