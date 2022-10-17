В Челябинске изменилась схема движения по улицам Энгельса и Труда

Изменения готовили последние несколько дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня, 17 октября, в Челябинске начнет действовать новая схема движения на улицах Энгельса и Труда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Движение в центре Челябинска будет осуществляться по новой схеме, все необходимые подготовительные работы завершены. В том числе установлены соответствующие знаки и отрегулированы светофоры, — объяснили в мэрии.

Водителей просят быть особенно осторожными и внимательными при поездках на этих улицах. Напомним, что вносимые изменения были разработанны с помощью компьютерной модели.

Кстати, ранее КП-Челябинск писал обо всех изменениях в движении, которые будут внесены на улицах Энгельса и Труда. В мэрии считают, что они помогут увеличить пропускную способность на улицах, а также снизить аварийность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru