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Общество17 октября 2022 2:01

В Челябинске изменилась схема движения по улицам Энгельса и Труда

Подготовительная работа для этого шла все выходные
Андрей МОСКВИЧЕВ
Изменения готовили последние несколько дней

Изменения готовили последние несколько дней

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня, 17 октября, в Челябинске начнет действовать новая схема движения на улицах Энгельса и Труда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Движение в центре Челябинска будет осуществляться по новой схеме, все необходимые подготовительные работы завершены. В том числе установлены соответствующие знаки и отрегулированы светофоры, — объяснили в мэрии.

Водителей просят быть особенно осторожными и внимательными при поездках на этих улицах. Напомним, что вносимые изменения были разработанны с помощью компьютерной модели.

Кстати, ранее КП-Челябинск писал обо всех изменениях в движении, которые будут внесены на улицах Энгельса и Труда. В мэрии считают, что они помогут увеличить пропускную способность на улицах, а также снизить аварийность.

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