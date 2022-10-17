В Челябинске изменилась схема движения по улицам Энгельса и Труда

Изменения готовили последние несколько дней
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С сегодняшнего дня, 17 октября, в Челябинске начнет действовать новая схема движения на улицах Энгельса и Труда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— Движение в центре Челябинска будет осуществляться по новой схеме, все необходимые подготовительные работы завершены. В том числе установлены соответствующие знаки и отрегулированы светофоры, — объяснили в мэрии.
Водителей просят быть особенно осторожными и внимательными при поездках на этих улицах. Напомним, что вносимые изменения были разработанны с помощью компьютерной модели.
Кстати, ранее КП-Челябинск писал обо всех изменениях в движении, которые будут внесены на улицах Энгельса и Труда. В мэрии считают, что они помогут увеличить пропускную способность на улицах, а также снизить аварийность.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru