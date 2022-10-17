Жительница Чебаркуля перевела телефонным мошенникам 2,5 миллиона рублей

Женщина повелась на уловки мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебаркуле Челябинской области 59-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Ей позвонили якобы сотрудники банка, которые по уже избитой схеме заявили, что с карточки женщины пытаются списать деньги. Обманным путем они убедили ее сходить в банка, снять 2,5 млн рублей и перевести всю эту сумму на разные счета.

Причем на этом мошенники не остановились. Через какое-то время они снова позвонили, пытаясь убедить свою жертву взять еще и кредит на 600 тысяч рублей. После такой наглости женщина поняла, что ее разводят, и обратилась за помощью в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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