12 школьников заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки обнаружили 368 новых случаев коронавируса, среди которых 12 – у школьников. При этом выздоровели 568 человек, еще 6 758 пациентов находятся под присмотром врачей. За сутки также скончались 4 южноуральца, у которых был диагностирован COVID-19.

Всего с начала года в регионе зафиксировано 387 377 случаев коронавируса. Количество людей, поборовших болезнь, составляет 371 286.

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