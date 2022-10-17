Утонувшая «Нива», заблудившиеся студенты и вскрытые двери: в Челябинской области за неделю спасли 14 человек и обнаружили 4 погибших

Фото: ПСС Челябинской области

Четверо погибших и 14 спасенных — за прошедшую неделю специалисты Поисково-спасательной службы Челябинской области 24 раза выезжали на помощь. Работали и в лесу, и в реке.

«Из-под воды видна только крыша», — такое сообщение от очевидцев в минувшую субботу поступило в полицию. Затонувшую «Ниву» обнаружили на реке Ай, у деревни Веселовка. Осмотреть автомобиль вызвали спасателей Златоустовского отряда областной ПСС. Специалисты в гидрокостюмах провели осмотр салона — внутри никого не обнаружили. Как «Нива» умудрилась так нырнуть — сейчас выясняется.

Пришлось спасателям и дважды вскрывать двери. В многоквартирном доме 2 микрорайона Усть-Катава спасали женщину-инвалида — она оказалась в беспомощном состоянии в своей квартире.

— Спасатели обеспечили доступ в квартиру родственникам и бригаде скорой медицинской помощи, открыв металлическую входную дверь при помощи слесарного инструмента, — сообщили детали спасательной операции в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинский области.

Схожая ситуация произошла в Магнитогорске: 75-летняя женщина не отвечала на звонки родственников, на стук в дверь не реагировала. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили пенсионерку погибшей.

Удачно закончилась спасательная операция близ Кыштыма. Воскресным днем трое студентов отправились на прогулку по живописным склонам горы Сугомак. На вершину поднялись, а вот вернуться обратно не смогли — заплутали. Пытаясь самостоятельно выйти к городу, путники только сильнее уходили в горно-таежную местность. Беспомощность они сознали, лишь когда стемнело. И вызвали спасателей. Поиск проводился пешком и на квадроциклах. В девятом часу вечера за 5 километров от дороги потерявшиеся были найдены. Их сопроводили до города.

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