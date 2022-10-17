В Челябинске завершается ремонт двух подземных переходов на проспекте Ленина

Подземку на улице Свободы ремонтируют с июля. Фото: Гражданский патруль

В Челябинске близится к концу ремонт двух подземных переходов на проспекте Ленина. Об этом сегодня на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Речь идет о переходах на пересечении с улицами Свободы и 3-го Интернационала.

— Там уже идут зачистка и подкраска, на этой неделе завершим работы, — добавил Ксензов.

Также работы ведутся в подземном переходе на площади Революции. Чиновник заявил, что там ремонт завершится в течение ближайших двух недель.

Переход на улице Свободы начали делать еще в середине июля. Тогда Кзензов заявлял, что ремонт завершится к 1 октября.

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