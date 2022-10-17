«Огромный шаг для города»: в Челябинске восстановили фрагмент старинной мостовой

Пока восстановленная мостовая никак не подписана. Фото: Виктор Ереклинцев.

На Алом поле в Челябинске восстановили фрагмент старинной мостовой. Привести в порядок кладку XIX века помог депутат районного Совета Сергей Ильин. Об этом сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

— Локация — Алое поле. Между Аллеей пионеров-героев и Храмом Александра Невского, – написал Ереклинцев в социальных сетях.

КП-Челябинск показала фотографии восстановленной мостовой краеведу Алексею Васильеву. Он отметил, что внешне это похоже на участок мостовой, которой обнаружили на улице Елькина.

— Что его не закопали и не выбросили — огромный шаг вперед для города. Если еще и снабдят нормальным пояснением, вообще отлично. С точки зрения достоверности, территория возле храма, судя по фотографиям, не была замощена. С точки зрения проходимости и самое главное аудитории — отличное место, на виду у молодежи, — рассказал краевед-энтузиаст.

Также Алексей отметил, что это огромный подарок для экскурсоводов. Ведь на Алом поле стало на одну точку притяжения больше!

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