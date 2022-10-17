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Общество17 октября 2022 9:29

В Челябинской области учительницу оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Женщина написала антивоенный лозунг на асфальте
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Женщина получила 40 тысяч рублей штрафа за надпись на асфальте

Женщина получила 40 тысяч рублей штрафа за надпись на асфальте

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Миассе Челябинской области учительницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Причиной стала надпись на асфальте возле подъезда, сделанная в мае.

— Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, — уточнили в Миасском городском суде.

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