В Челябинской области учительницу оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Женщина получила 40 тысяч рублей штрафа за надпись на асфальте Фото: Олег ЗОЛОТО

В Миассе Челябинской области учительницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Причиной стала надпись на асфальте возле подъезда, сделанная в мае.

— Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, — уточнили в Миасском городском суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru