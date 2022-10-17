В Челябинской области учительницу оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Женщина получила 40 тысяч рублей штрафа за надпись на асфальте
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Миассе Челябинской области учительницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Причиной стала надпись на асфальте возле подъезда, сделанная в мае.
— Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, — уточнили в Миасском городском суде.
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