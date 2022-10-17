Официальное заявление ЦКС о предостережении, вынесенном ГЖИ

Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Действия ведомства стали реакцией на обращения местных жителей. Люди сообщали о скоплении мусора вблизи контейнерных площадок у дома № 102 по пр. Ленина и дома № 44/1 по ул. Грязнова.

Выехав на место, сотрудники ведомства установили следующую картину: «Наличие КГО на контейнерной площадке и переполнения баков для ТКО не зафиксировано». Вместе с тем, ведомство зафиксировало загромождение территории за пределами контейнерной площадки отходами. Это следует из документов, которые ГУ ГЖИ по Челябинской области направило в ЦКС по итогам выезда по двум адресам.

Отметим, что специалисты ведомства в своем предостережении в адрес компании, сообщили, что мусор из баков на момент осмотра КП был вывезен, на площадках также отсутствовал крупногабаритный бытовой мусор, за вывоз которого отвечает региональный оператор. То есть ЦКС оказал услуг, включенную в тариф по обращению с ТКО, в полной мере. При этом в предостережении региональному оператору ведомство призывает компанию принять меры по вывозу отходов, скопившихся вне пределов КП, ссылаясь на пункты 16 и 17 «Правил обращения с твердыми коммунальными отходами» (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156). Данные положения предписывают региональным операторам ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и взыскивать понесенные на это затраты с собственников земельных участков, на которых обнаруживаются такие объекта.

Таким образом, именно владельцы земельных участков должны нести затраты на ликвидацию несанкционированных свалок на своей земле. Впрочем, осуществить работы по уборке отходов могут и другие структуры, а именно региональные операторы, однако затраты на это в любом случае придется понести владельцам земли (в данном случае это органы местного самоуправления). Именно на это в своем документе в адрес ЦКС и указывает ГЖИ, стремясь решить проблему, о которой в ведомство сообщили жители Магнитогорска.

ЦКС также призывает жителей Магнитогорска складировать коммунальные отходы исключительно в контейнеры, не создавая при этом несанкционированных свалок отходов. Только вместе мы сможем сделать наши города и поселки действительно чистыми!

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