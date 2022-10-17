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Общество17 октября 2022 10:16

Челябинский суд отправил в колонию четверых членов группировки, торгующих мефедроном

Мужчины проведут за решеткой от 7 лет до 21 года
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мефедрон производили в лаборатории в Троицком районе

Мефедрон производили в лаборатории в Троицком районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор двум южноуральцам и двум жителям Санкт-Петербурга. Четверо мужчин занимались производством и продажей мефедрона. Одни изготавливали наркотики в Троицком районе, а другие распространяли дурь через интернет-магазин.

Двух дилеров поймали с поличным, когда они приехали за закладкой весом 10 килограммов. Еще около 36 килограммов мефедрона нашлись в той самой лаборатории.

— Приговором суда виновным назначено наказание от 7 лет до 21 года лишения свободы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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