Челябинский суд отправил в колонию четверых членов группировки, торгующих мефедроном

Мефедрон производили в лаборатории в Троицком районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор двум южноуральцам и двум жителям Санкт-Петербурга. Четверо мужчин занимались производством и продажей мефедрона. Одни изготавливали наркотики в Троицком районе, а другие распространяли дурь через интернет-магазин.

Двух дилеров поймали с поличным, когда они приехали за закладкой весом 10 килограммов. Еще около 36 килограммов мефедрона нашлись в той самой лаборатории.

— Приговором суда виновным назначено наказание от 7 лет до 21 года лишения свободы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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