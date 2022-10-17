Профессиональное самоопределение: абитуриентам Челябинской области помогут сориентироваться в будущей профессии

Это единственная образовательная выставка на Южном Урале, организатором которой выступает крупнейший выставочный оператор региона — Первое выставочное объединение.

Свои образовательные возможности на выставке представят 37 учреждений профессионального образования (ВУЗы и колледжи) из 13 городов России: Челябинск и Челябинская область, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Тюмень, Новосибирск и др. Также для школьников будут работать 4 площадки с профориентационным тестированием и психодиагностикой для профессионального самоопределения.

— Понимая, тот факт, что образование — это всего лишь путь, а не цель, в этом году значительную часть экспозиции занимает интерактивная площадка «Город профессий». Здесь мы собрали крупнейших работодателей Челябинска, которые не только расскажут о профессиях, но и дадут возможность попробовать себя в деле, — говорит директор Первого выставочного объединения Светлана Мещерякова. — Всего в «Городе профессий» будет представлено 16 профессиональных направлений, среди которых спасатель, пожарный, хирург, металлург, электрик, военный, космонавт, строитель, технолог, автослесарь, эколог, турист, энергетик, инженер, актер, журналист и другие.

Помимо присвоения профессионального опыта «Город профессий» призван показать возможности регионального рынка труда. Чтобы школьники видели перспективу успешного будущего в родном городе. Этой цели в рамках экспозиции будет посвящена и еще одна площадка — выставка в выставке «Наши люди», реализуемая совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала. Здесь школьники смогут познакомиться с биографиями челябинцев, добившихся успеха в разных отраслях.

— Проблема молодежной миграции остается для Челябинской области по-прежнему актуальной. Только за последний год по данным Челябинскстата из региона уехали более 18 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Возможности ЕГЭ способствуют свободному выбору места обучения, а стереотипы о том, что за пределами родного региона успех более вероятен, сильны. Поэтому в текущем году в рамках выставки мы хотим показать абитуриентам, что реализовать себя можно, не выезжая за пределы Челябинска. На выставке будут представлены биографии людей родившихся и добившихся успеха в Челябинске, проиллюстрированные фотографиями и предметами из личных архивов героев выставки. Так мы хотим нарисовать в сознании школьников другой сценарий, в котором переезд из родного города отсутствует, — отмечает Светлана Мещерякова.

На выставке «Наши люди» можно узнать как учились, какие книги читали, каким жизненным принципам следовали и какой профессиональный путь прошли уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфёнова, директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский, конькобежка, олимпийская чемпионка Ольга Фаткулина, управляющий Челябинским отделением ПАО «Сбербанк» Денис Чугунов.

Кроме того, выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент — 2023» станет важнейшей дискуссионной площадкой для представителей системы образования. В рамках деловой программы запланирована масштабная форсайт-сессия, на которой более 200 профориентологов и руководителей учреждений системы образования города Челябинска попытаются смоделировать эффективные модели профориентационной деятельности с воспитанниками ДОУ и школьниками города Челябинска. Опытом профориентационной работы с челябинскими специалистами поделятся представители Департамента образования города Екатеринбурга.

Для посещения выставки уже зарегистрировались около 7000 учащихся 8-11 классов из 82 школ города Челябинска и 2000 представителей городов Челябинской области (Троицк, Миасс, Златоуст, Верхний Уфалей, Карабаш, Кыштым и другие).