В Челябинской области женщине пришлось дважды судиться, чтобы попасть на чердак своего дома

В дело пришлось вмешаться приставам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая битва за чердак развернулась в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщает ИА «Уральский меридан». Двум женщинам пришлось делить дом, и сначала все было неплохо. Одной достался первый этаж, подвал, баня и сарай, а другой – второй этаж и беседка. Чердак остался общим, поскольку там находится бак отопления.

Но через какое-то время вторая женщина решила присвоить себе этот лакомый кусочек. Она поставила железную дверь на веранде второго этажа, чтобы соседка не могла подниматься на чердак.

Вопрос пришлось решать через суд, и закон встал на сторону хозяйки первого этажа. Дверь нужно было убрать, но вторая женщина не спешила этого делать. Тогда в дело вмешались приставы, заставили ее оплатить 5 тысяч рублей расходов за судебные тяжбы и пригрозили административным наказанием. Как по волшебству, дверь убрана.

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