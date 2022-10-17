На крупном перекрестке в Челябинске сошел с рельсов трамвай

Трамвай загородил половину перекрестка. Фото: камеры "Интерсвязи"
На пересечении улицы Косарева с проспектом Победы в Челябинске сошел с рельсов двухвагонный трамвай. Момент происшествия попал на уличную камеру видеонаблюдения.
Из-за произошедшего на участке наблюдаются заторы. Также частично остановлено движение трамваев. Последствия инцидента уже устраняются.
Это уже не первое подобное происшествие за последнее время. Накануне на остановке «Заводоуправление» сошел с рельсов трамвай – вагон развернуло настолько сильно, что он перекрыл пути в оба направления.
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