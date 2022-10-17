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Общество17 октября 2022 12:30

В Челябинске сотрудница «Почты России» предстанет перед судом за хищение 280 тысяч рублей

Обвиняемая работала оператором связи почтового отделения
Ян Стоев
Ян Стоев
По версии следствия, женщина присваивала деньги клиентов

По версии следствия, женщина присваивала деньги клиентов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске будут судить сотрудницу «Почты России», которая обвиняется в хищении денег у клиентов. В общей сложности ей удалось похитить около 280 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Женщина работала оператором связи. По версии следствия, она присваивала деньги, которые получала от клиентов за почтовые отправления. После этого обвиняемая вносила недостоверные сведения в систему, чтобы скрыть преступление.

В отношении сотрудницы почты возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.

Обновлено.

Официальный комментарий Почты России:

— Факт хищения выявила служба безопасности Почты России. Мы передали в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сотрудница частично компенсировала причиненный ущерб.

Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы взаимодействуем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи.

Отдельно отметим, что инцидент не отразился на клиентах Почты России.

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