В Челябинске сотрудница «Почты России» предстанет перед судом за хищение 280 тысяч рублей

По версии следствия, женщина присваивала деньги клиентов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске будут судить сотрудницу «Почты России», которая обвиняется в хищении денег у клиентов. В общей сложности ей удалось похитить около 280 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Женщина работала оператором связи. По версии следствия, она присваивала деньги, которые получала от клиентов за почтовые отправления. После этого обвиняемая вносила недостоверные сведения в систему, чтобы скрыть преступление.

В отношении сотрудницы почты возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.

Обновлено.

Официальный комментарий Почты России:

— Факт хищения выявила служба безопасности Почты России. Мы передали в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сотрудница частично компенсировала причиненный ущерб.

Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы взаимодействуем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи.

Отдельно отметим, что инцидент не отразился на клиентах Почты России.

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