Торговую сеть «Монетка» обязали выплатить штраф за махинации со скидками на имбирь в Челябинской области

Имбирь с фиктивными скидками продавали в начале пандемии, когда появился большой спрос на товар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Челябинского УФАС о наложении штрафа на ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка»). Инстанция подтвердила, что компания продавала имбирь по завышенной цене, предоставив при этом фиктивную скидку. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В начале пандемии коронавируса торговая сеть объявила скидку на имбирь. На ценниках за 1 кг товара была указана начальная стоимость в 999 рублей, а дисконт доходил до 79%.

Как выяснилось, имбирь за 999 рублей продавался всего три дня. До этого в «Монетке» он стоил 199-499 рублей. Розничная цена в других сетевых супермаркетах региона составляла не больше 550 рублей за 1 кг.

— Действия компании по указанию фиктивной скидки являются нечестным методом ведения бизнеса и противоречат вошедшей в деловой оборот практике предоставления скидок потребителям, — отметили в Челябинском УФАС.

В действиях торговой сети признано нарушение Закона о защите конкуренции, согласно которому запрещается вводить в заблуждение потребителей при продаже товаров. За это «Монетке» предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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