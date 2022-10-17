В Челябинске украли элементы подсветки с моста на Свердловском проспекте

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Элементы архитектурно-художественной подсветки украли с моста на Свердловском проспекте в Челябинске. Пропажу обнаружили сотрудники МБУ «ЭВИС».

Комитет дорожного хозяйства по факту произошедшего подал заявление в полицию. Сейчас ищут вандалов, которые совершили кражу.

Архитектурно-художественную подсветку на мосту установили в начале сентября. Мэрия Челябинска отдала за работы подрядчику почти 15 млн рублей. Такую же подсветку, но с другими элементами освещения сделали и на других мостах города.

В прошлом месяце на челябинской Кировке вандалы изрисовали фотовыставку галереи «Открытый город». Организаторам пришлось менять специальные стекла, которые защищали от выгорания оригинальные фотографии

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