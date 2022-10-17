Челябинский микрорайон «Александровский» связали тропиночной сетью с лыжной базой

Фото: администрация Челябинска

На северо-западе Челябинска появилась тропиночная сеть от лыжной базы до экотропы в микрорайоне «Александровский». Как сообщили в городской администрации, работы были выполнены в рамках первого этапа благоустройства. В дальнейшем там появятся фонарные столбы, урны и скамейки.

— Жители города давно просили обустроить удобный проход по этой территории. Силами собственников спорткомплекса на лыжной базе тропинки выложены плиткой и отлично вписались в имеющуюся экосистему, — отметили в городской администрации.

Напомним, на пересечении улиц Труда и Володарского до конца года планируется завершить благоустройство инклюзивного парка. В ходе работ подрядчик закопает для детей в песочнице ненастоящий скелет динозавра.

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