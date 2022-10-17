На своих и чужих не делим: Алексей Текслер посетил воинские части для мобилизованных

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в воинских частях, где сейчас находятся мобилизованные. Он проверил, как проходит боевое слаживание и помог решить вопросы призванных на службу граждан. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

— Везде встречаюсь и говорю с парнями, разбираем все вопросы, — рассказал Алексей Текслер. — Например, в Карабаше, где в полку готовятся призванные парни из Тюменской области. На своих и чужих не делим, они все наши. Получаю много ваших обращений. И по теме мобилизации, и от парней на слаживании, от их жен и матерей. Каждое отрабатываем, реагируем.

Губернатор попросил командиров, чтобы мобилизованные в ходе слаживания получили реальный опыт и навыки. Он также добавил, что все бытовые вопросы в воинских частях на территории региона будут обязательно решены.

Ранее было заявлено, что более 20 южноуральских предприятий переформатируют свои производства и обеспечат мобилизованных всем необходимым.