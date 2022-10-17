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Происшествия17 октября 2022 15:59

В Магнитогорске иномарка насмерть сбила 55-летнюю женщину

По факту ДТП возбуждено уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Магнитогорске 55-летняя женщина погибла под колесами иномарки Renault Symbol. ДТП произошло вечером, 17 октября, возле дома №11 на улице Галиуллина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

— 49-летний водитель, управляя автомобилем Renault Symbol, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На месте работают сотрудники полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Стаж вождения водителя составляет 10 лет. Мужчина ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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