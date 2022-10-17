В Бакале возвели каркас моста, соединяющего две части города

Фото: Ольга Кузьменко, предоставлены пресс-службой администрации Саткинского района.

В Бакале с опережением графика возведен каркас путепровода. Мост, соединяющий две части города, строится благодаря поддержке губернатора Челябинской области.

Сегодня жители и гости Бакала видят практически достроенное сооружение на 15 опорах. Произведен монтаж всех необходимых балок, построены два лестничных марша. Длина моста составит 260 метров. Работы по благоустройству конструкции продолжаются.

Мост в Бакале — один из ключевых дорожных объектов в Челябинской области. Поручение по реконструкции дал лично губернатор Алексей Текслер. Напомним, что с 2008 года сооружение находится в разобранном состоянии, и в 2021 году губернатор поручил проработать вопрос строительства. Глава региона принял решение о выделении более 400 млн рублей из областного бюджета на важную для города и его жителей стройку.

Общая задача на сезон – привести в нормативное состояние 800 км автодорог в регионе практически выполнена. Сейчас дорожники заканчивают объекты. В этом году также введен в эксплуатацию знаковый для Челябинска объект— Ленинградский мост.