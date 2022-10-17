Такой лыжный комплекс нам нужен: олимпийский чемпион Сергей Устюгов побывал на строительстве стадиона «Карпов пруд» в Челябинске

Сергей Устюгов побывал на строительстве лыжного стадиона «Карпов пруд» в Челябинске. Фото СШОР №%

Сегодня, 17 октября в Челябинске гостил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель престижной международной многодневки Тур-де-Ски Сергей Устюгов.

Сергею вместе с супругой Еленой в торжественной обстановке вручили дипломы об окончании магистратуры УралГУФК. А после встречи со студентами вуза Устюгов побывал на строящемся лыжном комплексе «Карпов пруд», что у поселка Тарасовка в Челябинске.

Напомним, в этом году до 30 ноября будет завершена первая очередь строительства лыжного стадиона.

Уже почти завершено строительство круга с асфальтовым покрытием (2500 метров - лыжероллерная трасса, а зимой длина круга увеличится до почти 4 км), установлены столбы освещения, монтируются теплые боксы и раздевалки. Ширина трассы – от 6 до 12 метров.

— Мы прошли от стартовой поляны до начала первого дальнего подъема. Сергей Устюгов действительно был приятно удивлен таким масштабным строительством и планами по развитию этой площадки. Сказал, что уже сейчас видно, что это будет современный лыжный комплекс европейского уровня, и Сергей пообещал приехать на его открытие, — рассказал директор челябинской спортивной школы №5 Владимир Воронов.

Сергею Устюгову рассказали о ходе строительства, планах по его завершению и запуску в эксплуатацию.

— Здесь действительно все делается на высоком уровне. Контруклоны, хороший рельеф, широкая поляна старта и финиша. Качественное покрытие, освещение. Будет установлена система искусственного оснежения, что позволит продлевать лыжный сезон. Есть боксы для подготовки лыж, раздевалки, будет построен административный корпус. Есть и трассы для начинающих и для более продвинутых и для профессиональных лыжников. Всем будет, где попотеть. «Карповом пруд» займет достойное место в ряду российских лыжных комплексов. Все это делается благодаря и властям и энтузиазму, активности руководителей и специалистов самой спортивной школы. Это здорово, и это прекрасный пример, — отметил Сергей Устюгов.

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