В Верхнем Уфалее по решению жителей благоустроили Сиреневый сквер

Фото: Яна Кулагина, предоставлены пресс-службой администрации Верхнего Уфалея.

В Верхнем Уфалее расширился и преобразился Сиреневый сквер. Это произошло благодаря горожанам, которые отдали свой голос в пользу благоустройства этого объекта, и поддержке региональных властей по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На сегодняшний день дорожки сквера заасфальтированы, установлены фонари и арт-объект в виде листа сирени, высажены кусты сирени, смонтированы лавочки и установлены урны.

5 млн 399 тысяч га благоустройство сквера в Верхнем Уфалее было выделено по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, 262 тысячи рублей направлено из местного бюджета по решению Собрания депутатов.

Всего в Челябинской области в 2022 году в рамках проекта благоустроили 140 дворов и 125 общественных пространств, выбранных по результатам рейтингового голосования. В следующем году объемы финансирования на благоустройство сохранятся в полном объеме. Финансирование реализации инициативных проектов составит 1,5 млрд руб.

Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов до 15 ноября обеспечить прием заявок, а до 30 декабря завершить конкурсный отбор проектов. В январе следующего года уже нужно выйти на заключение контрактов. Алексей Текслер нацелил глав завершать объекты благоустройства до июля, чтобы жители смогли увидеть и оценить изменения.