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Общество17 октября 2022 23:35

В Челябинской области вандалы испортили туристический экомаршрут

Сейчас злоумышленников ищут
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым / ВКонтакте

Фото: Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым / ВКонтакте

В Кыштыме вандалы испортили туристическую велодорогу у озера Сугомак. Об этом рассказали в пресс-службе горнолыжного комплекса Егоза, у которого расположена тропа.

— Вандалы уничтожили часть маркировки нового веломаршрута около озера Сугомак и исторические стенды! Ищем свидетелей, пропавшие таблички и стенды, — указано в посте группы комплекса во ВКонтакте.

Как уточнили в комплексе, вандалы сняли с деревьев все указатели. Некоторые таблички и вовсе пропали. Также не удалось найти крепежные веревки на всей протяженности маршрута.

Не так давно было объявлено о том, что Челябинскую область свяжут с соседними регионами пешим туристическим маршрутом под названием «Большая Уральская тропа», который будет проходить от Башкирии до Пермского края.

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