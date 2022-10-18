Челябинскую область накроют дожди и мокрый снег

Такая погода будет держаться минимум до четверга Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области на три дня задержится облачная погода с дождями и мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.

— С 18 по 20 октября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, — объяснили синоптики.

Кроме того, в регионе будет достаточно прохладно. В среднем, температура не будет повышаться выше +10, а сегодня, 18 октября, и вовсе ожидаются сильные порывы ветра скоростью до 13-14 квадратных метров.

Напомним, что, в целом, погода в Челябинске в октября будет устойчивая: никаких резких скачков и аномалий. Синоптики прогнозируют, что снегопады начнутся уже в 20-тых числах.

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