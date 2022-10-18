Владелец челябинской сети «Красное и Белое» вывел свои фирмы из офшоров

Перевод в офшоры начался с объединения «Красного и Белого» с двумя другими сетями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основатель челябинской сети алкомаркетов «Красное и Белое», миллиардер Сергей Студенников вывел десятки своих фирм фирм из офшоров, ранее зарегистрированных в кипрском офшоре. Информация об этом появилась в ЮГРЛ.

Если ранее Студенников владел тремя фирмами, одна из которых — ООО «Навигатор» — занималась торговлей алкоголя в рамках «Красного и Белого», то теперь он является учредителем сразу 36 компаний.

Напмомнм, что сам перевод компаний в кипрский офшор Mercury Retail Holding стартовал, когда «Красное и Белое» объединили с сетями «Бристоль» и «Дикси».

Ранее стало известно, что мэрия Челябинска не собирается отменять контракты, связанные с праздничным оформлением города. Таким образом, 86 млн рублей потратят на установку «Светового потолка» на Кировке, еще 69,7 млн пойдут на подсветку уже существующих объектов улицы.

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