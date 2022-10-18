Челябинская область получила дополнительные средства на расселение из аварийного жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России выделило на расселение аварийного жилья Челябинской области средства из резервного фонда. Сумма в размере более 180 млн рублей пойдет на компенсацию увеличившихся расходов по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В Челябинской области программа по переселению граждан из аварийного жилья идет со значительным опережением. Такую задачу в 2022 году поставил губернатор Алексей Текслер. На 1 октября из аварийного жилья переселены около 9 тысяч человек. Они получили 138 тысяч квадратных метров жилья.

В новые квартиры переехали на 15% больше людей, чем планировалось по программе.

Напомним, что по итогам ускоренной реализации адресной программы «Переселение в 2019 - 2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» до конца следующего года свои жилищные условия улучшат 13 тысяч человек. Они избавятся от аварийных квартир площадью 200 тысяч квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru