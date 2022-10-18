Челябинские таможенники передали социальным учреждениям 127 тонн конфискованного сахара

127 тонн сахара везли под видом соли. Фото: Челябинская таможня

Челябинские таможенники передали социальным учреждениям крупную партию конфискованного сахара. В мае этого года на границе с Казахстаном задержали три фуры, которые везли в соседнюю страну пищевую соль, если верить документам. Но по факту оказалось, что внутри лежит белый сахар, который на тот момент был запрещен к вывозу.

В итоге завели дело, суд решил конфисковать этот сахар, а таможенники решили не выбрасывать его, а отдать социальным учреждениям. Тем более, что были получены все необходимые справки, и сахар был безопасным.

— Имеющиеся документы были направлены в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Роспортребнадзор предоставил заключение о безопасности передаваемого сахара, — рассказал и. о. начальника таможни Эдуард Туранов.

Сахар передали в два центра социального обслуживания в Екатеринбурге и Тюмени, а также в челябинскую Городскую клиническую больницу № 1.

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