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Здоровье18 октября 2022 4:59

Еще 5 человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области

Минздрав опубликовал свежую статистику
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Врачи продолжают бороться с пандемией

Врачи продолжают бороться с пандемией

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 18 октября, в регионе обнаружили 341 новый случай COVID-19, в том числе 15 – среди школьников. Также за сутки выздоровели 459 человек, под присмотром врачей остаются 6 635 пациентов.

Кроме этого, умерли 5 человек, у которых был диагностирован ковид. Всего с начала пандемии зафиксировано 387 718 случаев заболевания в регионе, из них выздоровели 371 745 южноуральцев.

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