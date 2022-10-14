Сокращение экспортных поставок в Челябинской области возместят оборонными заказами

Фото: Фонд развития промышленности Челябинской области.

Глава региона Алексей Текслер провел областное совещание, на котором озвучил первоочередные задачи и дал поручения членам южноуральского правительства и главам муниципалитетов области. Промышленному блоку правительства области поручено искать дополнительные возможности.

— Блоку, который отвечает за экономику, промышленность, прошу более интенсивно работать, — Подчеркнул Алексей Текслер. — Потери экспортных поставок надо закрывать ростом гособоронзаказа, межрегиональной кооперацией. Задача — вернуться к уровню объемам производства. Задача серьезная, я понимаю, тем не менее, она очень важна.

За январь-август 2022 года зафиксировано снижение индекса промышленного производства на 2%. Это связано с сокращением в первую очередь экспортных сделок.

В связи с частичной мобилизацией губернатор поручил главам совместно с минобразования, управлению по труду и занятости области оказывать поддержку предприятиям как можно быстрее находить замену ушедшим по мобилизации специалистам, а также напомнил о необходимости сохранять трудовые гарантии.