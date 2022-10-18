Нападение на челябинку с таксой, после которого собака умерла, обернулось двумя уголовными делами

В ноябре этого года Ричи могло исполниться 9 лет. Фото: Наталья Драгунова.

В Челябинске возбудили сразу два уголовных дела после нападения мужчины на женщину с собакой. Челябинке, которая гуляла во дворе с собакой, тогда прилетело камнем по голове. А вот такса умерла от разрыва печени – настолько сильно ее пнул нападавший.

По данному факту возбудили сразу два уголовных дела: по статье 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и по статье 245 «Жестокое обращение с животными». Об этом КП-Челябинск сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

− Позвонила [в полицию] и узнала, что возбудили два производства уголовных и одно административное из-за того, что он в меня кинул неизвестным предметом. Сегодня ходила, чтобы приобщить документы к делу. У меня есть заключение зоопсихолога, по видео она его составила о поведении собаки на тот момент, реакции, − рассказала КП-Челябинск Наталья Драгунова.

Напомним, утром 26 августа челябинка Наталья Драгунова гуляла во дворе дома со своим псом Ричи. Неожиданно к ним подошел агрессивный мужчина, кинул камень в голову женщине и начал пинать собаку. Когда Наталья взяли таксу на руки, мужчина начал ходить вокруг нее с ножом. Ночью с 26 на 27 августа Ричи скончался от разрыва печени, не помогло даже переливание крови. А участковый, по словам Натальи, встал на другую сторону конфликта и поддержал мужчину, который заявил, что собака на него напала. Правда, на видео видно совсем другое.

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