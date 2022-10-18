Бриллиантовое открытие: сегодня распахнул свои двери новый флагманский салон САМОЦВЕТЫ в ТК «Теорема»

Уютный, роскошный, современный бутик. Здесь все сделано с любовью к гостям. А огромный выбор стильных украшений порадует даже самых искушенных ценителей драгоценностей.

И, конечно, в честь грандиозного открытия, САМОЦВЕТЫ приготовили сюрприз для первых гостей. Совершив покупку любого ювелирного украшения в новом салоне в ТК «Теорема» с 18 по 23 октября 2022 года, вы автоматически становитесь участниками розыгрыша. Кому достанутся серьги с бриллиантами, станет известно 24 октября. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

Также не стоит забывать, что во всех салонах САМОЦВЕТЫ действуют скидки от 50 процентов, а акция «3 000 000. Ювелирный кешбэк» в самом разгаре! Подробности на сайте: samocvety.gold/milliony/

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