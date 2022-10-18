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Общество18 октября 2022 9:32

Челябинский суд оставил первого замминистра строительства в СИЗО

Иван Белавкин пробудет там до 10 января 2023 года
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван Белавкин много лет работал в Министерстве строительства. Фото: susu.ru

Иван Белавкин много лет работал в Министерстве строительства. Фото: susu.ru

Челябинский областной суд оставил первого замминистра строительства Ивана Белавкина в СИЗО. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, но апелляцию не поддержали.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на период рассмотрения уголовного дела сроком на 3 месяца, то есть до 10 января 2023 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Игоря Белавкина подозревают в получении взятки. По версии следствия, около двух лет назад он получил 1 175 000 рублей от директора компании, которая занималась реконструкцией котельной в поселке Бердяуш. Летом 2021 года Белавкина задержали сотрудники ФСБ, против него завели уголовное дело.

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