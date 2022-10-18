В Челябинске задержали двух наркокурьеров с 80 граммами героина

Одному задержанному 20 лет, второму – 23. Фото: Полиция Челябинска

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали двух закладчиков. Молодые люди прогуливались возле дома по улице Уфимские Каменные Карьеры, когда к ним подошли полицейские. С собой у парней было 45 свертков с неким порошком — оказалось, что это героин общей массой около 80 граммов.

Позже выяснилось, что одному задержанному 20 лет, второму — 23. Оба приехали в Челябинск, чтобы заработать на распространении наркотиков. Теперь они попали под «народную» статью и могут получить срок, эквивалентный их возрасту.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двадцати лет, — уточнили в полиции Челябинска.

Сейчас парни находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru