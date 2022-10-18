В Челябинске на улице Бажова водитель Toyota насмерть сбил пенсионерку

У машины разбит капот и лобовое стекло. Фото: ГИБДД Челябинска

Сегодня в Челябинске на улице Бажова случилось смертельное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля Toyota Avensis сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии 64-летняя женщина погибла на месте.

Судя по состоянию автомобиля, удар был настолько сильным, что у машины разбилось лобовое стекло. С какой скоростью двигался водитель, пока неизвестно. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Позже будет решаться вопрос о возбуждении дела.

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