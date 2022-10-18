В Челябинской области женщина перевела мошенникам 2 миллиона рублей, отложенные на покупку квартиры

Женщина перевела мошенникам два миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебаркуле Челябинской области мошенники обокрали 31-летнюю женщину на два миллиона рублей. По классической схеме, они позвонили ей и представились сотрудниками банка. Мошенники заявили, якобы другие недобросовестные банкиры хотят украсть у нее деньги, а чтобы этого не допустить, средства нужно перевести на «безопасные счета».

Женщина повелась на уловки и перевела таким образом 1,8 млн рублей, которые копила пять лет и откладывала на покупку квартиры. А потом еще взяла онлайн-кредит на 100 тысяч и тоже отдала деньги мошенникам. В конце концов, обманутая женщина пошла в полицию, где призналась, что звонившие люди были очень убедительными.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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