Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 11:08

В Челябинской области женщина перевела мошенникам 2 миллиона рублей, отложенные на покупку квартиры

Ей позвонили и представились сотрудниками банка
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Женщина перевела мошенникам два миллиона рублей

Женщина перевела мошенникам два миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебаркуле Челябинской области мошенники обокрали 31-летнюю женщину на два миллиона рублей. По классической схеме, они позвонили ей и представились сотрудниками банка. Мошенники заявили, якобы другие недобросовестные банкиры хотят украсть у нее деньги, а чтобы этого не допустить, средства нужно перевести на «безопасные счета».

Женщина повелась на уловки и перевела таким образом 1,8 млн рублей, которые копила пять лет и откладывала на покупку квартиры. А потом еще взяла онлайн-кредит на 100 тысяч и тоже отдала деньги мошенникам. В конце концов, обманутая женщина пошла в полицию, где призналась, что звонившие люди были очень убедительными.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru