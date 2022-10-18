В Челябинской области возбудили уголовное дело после схода восьми грузовых вагонов

Фото: центральное МСУ на транспорте СК России

В Челябинской области по факту схода восьми грузовых вагонов на станции Нижнеувельская возбудили уголовное дело. Расследование ведется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.

— Причиной транспортного происшествия могли явиться нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенные лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности, — уточнили в ведомстве.

ЧП произошло 30 августа. На железной дороге у станции велись маневровые работы, когда вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Известно, что вагоны перевозили глину. Два из них опрокинулись. В ходе инцидента никто не пострадал.

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