Кино о природе и человеке: челябинцев приглашают на фестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР74»

21 октября в 15:00 в кинотеатре имени А. С. Пушкина состоится юбилейный Фестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР74». Жители города смогут увидеть лучшие фильмы на экологическую тематику со всего света, а также узнать имена победителей.

«ЭФиР74» – старейший экологический фестиваль Южного Урала. Уже в десятый раз Министерство культуры, Министерство экологии и Киноцентр имени С. А. Герасимова совместно отсматривают лучшие экологические фильмы, награждают победителей и пополняют фильмофонд фестиваля самыми яркими работами.

В этом году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок – свои работы прислали 740 режиссеров из 78 стран мира. Лучшие фильмы были отобраны профессиональными членами жюри, в число которых вошли действующие режиссеры и сценаристы, лауреаты международных кинофестивалей, члены Союза кинематографистов России, Гильдии кинорежиссеров России и Гильдии драматургов России.

На фестивале челябинцы смогут посмотреть несколько десятков лучших работ, номинированных на победу в 10 различных номинациях, а авторы-победители получат дипломы и денежные премии.

Программа показа фильмов-лауреатов составлена таким образом, что будет интересна жителям разных возрастов. На большом экране будут показаны документальные, игровые, научно-популярные, анимационные фильмы, а также социальная реклама. Работы посвящены экологии в самом широком смысле: режиссеры поднимают не только тему охраны окружающей среды, а художественно осмысляют взаимоотношения человека и природы.

Во время фестиваля в фойе кинотеатра пройдет выставка работ на экологическую тематику, а также будет организован пункт приема батареек для дальнейшей переработки. Вход на фестиваль – свободный.