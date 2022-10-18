Помещения ТЦ «Семья парк» выставили на торги в Миассе за 42,6 млн рублей

Фото: аукционный дом «Торги-ру».

В Миассе Челябинской области на торги выставили помещения торгового центра «Семья парк». Продают не весь объект, а лишь территорию на цокольном этаже площадью 1,8 тыс. кв. метров. Информация о лоте появилась на сайте аукционного дома «Торги-ру».

Аукцион будет проходить на понижение цены. Сейчас объект стоит 42,6 млн рублей. К слову, имущество торгового центра выставляют на торги уже пятый раз. Его распродают по частям с июня 2022 года.

Помещениями ранее владело ООО «Каслинский завод металлоконструкций». Предприятие признали банкротом из-за долгов.

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