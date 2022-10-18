В массовом ДТП в Челябинске пострадала 34-летняя женщина

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске вечером во вторник, 18 октября, произошло массовое ДТП. Автомобили столкнулись возле МФЦ на улице Труда. Об этом рассказал читатель КП.

— Столкнулись около 7 автомобилей. По сути, там для проезда осталась одна полоса из двух в сторону северо-запада, — рассказал читатель.

Фото: читатель КП-Челябинск

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на перекрестке, за которым произошла авария, образовался затор в сторону северо-запада. В противоположном направлении больших проблем с проездом нет.

Источник: Яндекс.Пробки

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что в аварии столкнулись шесть машин. Также пострадала 34-летняя женщина, которая находилась в автомобиле Toyota.

— Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из автомобилей таранит сзади другой, в результате чего они задевают стоявшие на дороге машины.

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