На четырех перекрестках в Челябинске временно отключат светофоры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске 19 октября отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

С 8:00 светофоры отключат на перекрестке улиц Свободы и Орджоникидзе. Автоматическая регулировка движения заработает только в 18:00.

Временные отключения затронут перекресток улиц Героев Танкограда и Бажова. Автоматическая регулировка движения там не будет работать с 9:00 до 17:00.

На пересечении проспекта Победы с улицами Бажова и Танкистов светофоры отключат с 9:00. Включить их планируют только после окончания работ, точное время неизвестно.

На перекрестке улиц Сони Кривой и Энгельса светофоры не будут работать с 13:30. Автоматическая регулировка движения начнется после окончания работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru