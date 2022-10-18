На четырех перекрестках в Челябинске временно отключат светофоры

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске 19 октября отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.
С 8:00 светофоры отключат на перекрестке улиц Свободы и Орджоникидзе. Автоматическая регулировка движения заработает только в 18:00.
Временные отключения затронут перекресток улиц Героев Танкограда и Бажова. Автоматическая регулировка движения там не будет работать с 9:00 до 17:00.
На пересечении проспекта Победы с улицами Бажова и Танкистов светофоры отключат с 9:00. Включить их планируют только после окончания работ, точное время неизвестно.
На перекрестке улиц Сони Кривой и Энгельса светофоры не будут работать с 13:30. Автоматическая регулировка движения начнется после окончания работ.
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