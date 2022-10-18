Челябинские предприятия помогают в строительстве завода по созданию сжиженного газа

Фото: Лидия Аникина / ИА «Уральский меридиан»

Челябинские компании АО «КОНАР», ЧЗМК, «ЭТЕРНО» привлекли к строительству единственного в мире завода по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. Об этом рассказали ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на авторов проекта «НОВАТЭК-Мурманск».

— Металлоконструкции поставлены челябинским АО «КОНАР», который также отгрузил на ЦСКМС металлоконструкции еще с 15 заводов России. Кроме того, АО «КОНАР» поставил на ЦСКМС пожарные насосные установки с дизельным приводом, технологические полупогружные насосы, запорную арматуру, криогенные осесимметричные и двустворчатые обратные клапаны и насосные станции, — объясняет издание.

Кроме того, челябинское предприятие «Этерно» поставило на завод металлоконструкции огромного факела, который позволит бездымно утилизировать отпарного газа. Весить такая установка будет 350 тонн, а высота факела достигнет 75 метров, что сравнимо с 30-этажным домом.

Ранее в Миассе выставили на торги помещения торгового центра «Семья парк». Продают не весь объект, а лишь территорию на цокольном этаже площадью 1,8 тыс. кв. метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru