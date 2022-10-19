В Челябинской области на несколько месяцев перенесли симфоническое рок-шоу

Фото: CONCORD ORCHESTRA / ВКонтакте

Рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA, которое должно было пройти в октябре в Челябинске и Миассе, перенесено на следующий год. Информация об этом появилась на сайте «Городские зрелищные кассы».

— В связи с изменением гастрольного графика тура Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA запланированное в 70 городах России на осень-зиму 2022 переносится на зиму-весну 2023 года, — объяснили организаторы.

Так в Челябинске концерт пройдет 13 февраля во Дворце культуры железнодорожников. В Миассе выстпуление состоится 12 февраля в ДК «Автомобилист». Все уже купленные билеты действительны на новые концерты.

Ранее в Челябинске за три дня до выступления отменили концерт Элджея. Об этом рассказали в Bla Bla Bar, где должно было пройти выступление рэпера.

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