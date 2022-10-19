Челябинский депутат Госдумы просит дать отсрочку для педагогов в детдомах и интернатах

Причина — необходимость мужской руки в обучении таких детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила дать отсрочку от мобилизации педагогам-мужчинам, работающим в интернатах и детдомах. Заявление уже подано министру обороны Сергею Шойгу.

— С трудными подростками или детьми-инвалидами довольно непросто женщинам справиться в одиночку. В некоторых случаях требуется именно мужская сила и характер. Понятно, воспитатель не сможет заменить мальчикам отца, но они все же получат от него столь необходимое мужское внимание и воспитание, — пишет депутат в своем telegram’е.

Ранее Лантратова предлагала дать отсрочку и педагогам-мужчинам начальной и средней школы. С такой инициативой к правительству уже обратилось минпросвещения.

Ранее в Челябинской области решили создать специальный реестр многодетных семей. Таким образом отцов, мобилизованных из Челябинской области, у которых есть трое или более детей, вернут домой к семьям.

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