Ребенок захлебнулся во время занятий в плавательном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске пятилетний мальчик попал в больницу после занятий в бассейне. По данным Следственного комитета, ребенок находился в плавательном центре, и в какой-то момент остался без присмотра тренера. В итоге мальчик пошел под воду и начал захлебываться, вода попала ему в легкие.

Ребенка вынули из воды, но ему понадобилась помощь медиков. Мальчика отправили в больницу.

— По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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